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Группу мошенников осудили за хищение социальных выплат в Дзержинске

Дзержинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 11 местных жителей, обвиненных в мошенничестве с социальными выплатами по предварительному сговору. Двое из обвиняемых работали в городском управлении соцзащиты, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2018-2019 годах тогдашние работники соцзащиты похищали пособия, компенсации и прочие выплаты, предназначенные нуждающимся в господдержке гражданам. Они вносили в ведомственную базу ложные сведения на подставных лиц, которые якобы имели право на получение пособий.

В общей сложности обвиняемые похитили 2,7 млн руб., им назначили 4,5 года и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты уголовного дела получили условные сроки от 1,2 года до 2,3 года лишения свободы. Кроме того, суд решил взыскать с осужденных ущерб государству на 11,2 млн руб.

Владимир Зубарев

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