КАД у Рябовского шоссе сузят на одну полосу на время весенней уборки

Одну из полос КАД на пересечении с Рябовским шоссе закроют для движения на время уборки смета, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 10 по 14 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса»,— говорится в сообщении.

Уборочные работы на участке будут проводиться круглосуточно. Информировать водителей об ограничениях будут через табло над проезжей часть. Работы будет выполнять АО «РосДорСтрой».

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