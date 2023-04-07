Пристав из Чечни назначен новым замруководителя ГУФССП по Пермскому краю

Новым заместителем руководителя ГУФССП по Пермскому краю – заместителем главного судебного пристава Пермского края назначен Умар Саидов, ранее работавший в УФССП по Чеченской Республике и правительстве Чеченской Республики. Как сообщается на сайте краевого ГУФССП, с 28 марта господин Саидов занимает пост замруководителя регионального ГУФССП в качестве временно исполняющего обязанности. До этого – с февраля по 27 марта – Умар Саидов работал в краевом управлении ФССП начальником отдела по работе с обращениями граждан и организаций. О возможном назначении господина Саидова замруководителя краевого ГУФССП ранее сообщал «Ъ-Прикамье».

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Умар Саидов имеет два высших образования по специальностям музееведа и юриста. В системе ФССП начинал трудовую деятельность в 2009 году, с должности судебного пристава Грозненского районного отдела судебных приставов УФССП по Чеченской Республике. Работу в управлении закончил весной 2022 года начальником одного из отделов УФССП по Чеченской Республике. Затем трудоустроился советником первого заместителя администрации главы и правительства Чечни. С октября и по ноябрь 2022 года являлся консультантом отдела аппарата совета экономической и общественной безопасности администрации главы и правительства Чечни, после чего переехал в Пермский край, трудоустроившись в краевом ГУФССП.

В январе этого года руководителем ГУФССП по Пермскому краю был назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший должность главного судебного пристава по Чеченской Республике. В интервью Ura.ru господин Алаутдинов отмечал, что не собирается усилять команду пермского управления специалистами из Чеченской Республики. «Я намерен комплектовать коллектив из местных специалистов. Вижу, что сотрудники пермского управления хотят работать и делают для этого все возможное», - подчеркивал новый руководитель регионального ГУФССП.

В управлении «Ъ-Прикамью» пояснили, что заместители руководителя назначаются директором центрального аппарата службы.