Синоптики предупредили о смоге в Челябинске до конца выходных

В пяти городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условий первой степени. Смог ожидается в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Аше и Коркино с полуночи 8 апреля до 5 часов утра 10 апреля, сообщает министерство экологии региона со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

В минэкологии утверждают, что промышленные предприятия в городах готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на воздух, приостановив часть производственных процессов.

В Челябинске режим НМУ сохраняется с 3 апреля. 5 апреля министерство экологии региона объясняло «дымку» и неприятный запах ландшафтными пожарами вокруг в окрестностях города.