Курганская область будет сотрудничать с Агентством стратегических инициатив

Правительство Курганской области заключило соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Стороны намерены совместно реализовывать социальные, экономические и кадровые инициативы, а также проекты, направленные на раскрытие потенциала детей и молодежи, создание комфортной среды и развитие туризма. Документ подписали губернатор Вадим Шумков и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По словам главы региона, в соглашении прописан обширный блок мероприятий по улучшению инвестиционного климата. «Впервые за 30 лет у Курганской области проблема не в нехватке рабочих мест, а в нехватке рабочих рук. В том числе благодаря тем мероприятиям и проектам, которые мы внедряем и будем внедрять вместе с Агентством», — отметил Вадим Шумков.

Агентство стратегических инициатив — некоммерческая организация, созданная для поддержки значимых проектов в бизнесе, социальной сфере и образовании.