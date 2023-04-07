В Тамбове мобилизованный получил пять лет колонии за самовольное оставление части

Тамбовский гарнизонный суд 6 апреля признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и назначил ему пять лет колонии общего режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Имя осужденного не раскрывается. Как установил суд, в ноябре 2022 года мужчина без уважительных причин самовольно покинул войсковую часть, в которую был призван служить в период частичной мобилизации, и убыл к месту жительства. Там он пробыл до середины января. Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2022 года Тамбовский гарнизонный суд сообщил о вынесении приговора военнослужащему контрактной службы за самовольное оставление части по более мягкой ч. 4 ст. 337 УК РФ. Мужчина тогда получил два года лишения свободы условно. Максимальное наказание по введенной в сентябре 2022 года пятой части статьи — десять лет лишения свободы.

Сергей Толмачев, Воронеж