На развитие электротранспорта в Перми выделено 5,1 млрд рублей

Пермский край вошел в число десяти регионов, которым будут направлены средства на программу развития электротранспорта. Предоставление субсидий в рамках пилотной программы утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба губернатора края. Общий объем субсидии составит 5,177 млрд руб. Эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, Пермский край стал одним из десяти регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Программа модернизации электротранспорта в Перми включает в себя ремонт 35 км трамвайных путей, реконструкцию депо «Балатово», тяговых подстанций, поставку 44 трамвайных вагонов и 16 электробусов, а также строительство зарядной инфраструктуры. Модернизацией системы займется «Мовиста Регионы Пермь», с этой компанией пермские власти заключили концессионное соглашение. Согласно документу, стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.