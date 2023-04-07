Решение о незаконности передачи электросетей в Звездном устояло в кассации

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения предыдущих инстанций, которые по иску прокуратуры признали незаконным передачу электросетей в Звездном в субаренду. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Напомним, субарендатором имущества, которое находилось в собственности муниципалитета стала ООО «Краевая сетевая компания». Надзорный орган посчитал, что договор является недействительным, поскольку ФЗ №35 «Об электроэнергетике» запрещает органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления регулировать отношения в этой сфере. В свою очередь краевые власти считают, что управление муниципальными сетями на уровне региона позволит инвестировать в них средства краевого бюджета.

В рамках другого спора Арбитражный суд Пермского края признал недействительной сделку, по которой в собственность ООО были переданы электросети в Губахе.