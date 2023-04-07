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Коммерсантъ FM
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В Саратове за хранение наркотиков задержали проверяемого Следкомом бизнесмена

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали руководителя службы доставки домашней еды «Tsunami» Марата Искиндирова. У мужчины нашли наркотики, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«По месту жительства мужчины обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что вещество в банке является марихуаной массой 14,8 грамма», — говорится в релизе.

Дознаватель третьего отдела саратовской полиции возбудил уголовное дело по статье о наркотиках (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в СУ СК РФ сообщали о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина руководителю следственного управления по Саратовской области Анатолию Говорунову проверить работу Марата Искиндирова. В орган поступили сведения об увольнении саратовцем проработавших месяц подчиненных без выплат зарплат.

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