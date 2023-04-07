Предприятие из Можги первым в России открыло лабораторию по получению семени козлов Зааненской и Альпийской пород

В России на базе предприятия «Можгаплем», располагающемся в Удмуртии, появилась первая лаборатория по получению и заморозке семени козлов-производителей Зааненской и Альпийской пород. Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона, в настоящее время приобрести коз данной породы дорого и сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Однако искусственное осеменение улучшает экономические показатели и развитие стада. Для этого предприятие завезло шесть племенных козлов-производителей Зааненской породы, а также двух альпийских. В ближайшее время планируется завоз племенных козлов нубийской породы.

Молоко Зааненской и Альпийской пород не имеет неприятного запаха, а представители имеют высокую продуктивность и длительный период лактации.