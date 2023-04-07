Ростовская таможня возбудила уголовное дело в связи с незаконной перевозкой $26,2 тыс.

При досмотре теплохода, прибывшего из Турции в порт Азова, таможенники и сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили в сейфе у капитана $36,2 тыс. Так как суммы свыше $10 тыс. подлежат обязательной таможенной декларации, надзорные органы возбудили уголовное дело о незаконной перевозке денежных средств, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

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Сумма незаконно перемещенных наличных денег составила $26,2 тыс. В отношении 47-летнего россиянина, перевозившего деньги, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере). Данные обвиняемого не раскрываются.

В пресс-службе Ростовской таможни сообщили, что дело уже направлено в суд.

Анастасия Назарова