В Кинель-Черкасском районе осуждена ОПГ нарготорговцев

Кинель-Черкасский районный суд вынес обвинительный приговор пяти участникам организованной преступной группы наркосбытчиков, сообщает прокуратура Кинель-Черкасского района.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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Как установило следстие, ОПГ организовал ранее судимый 51-летний житель п. Тимашево Кинель-Черкасского района.

«Он подыскал и вовлек в организованную группу пять мужчин и одну женщину, посвятив в преступные планы и распределив роли между участниками. В период с января по июнь 2019 года соучастники на территории г. Отрадного, Кинельского, Кинель-Черкасского районов области и г. Самары совершили не менее 12 преступлений, распространив более 144 грамм героина»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимым назначено наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Сабрина Самедова