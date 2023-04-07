Сотрудника «Ижводоканала» осудили в Удмуртии за подмену проб сточных вод с автомойки

В столице Удмуртии суд вынес приговор 39-летнему сотруднику «Ижводоканала», которого признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, в обязанности работника входило проведение отбора проб сточных вод, отводимых предприятиями в централизованную систему, для определения степени загрязнения. За сброс загрязняющих веществ устанавливается соответствующий размер платежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Однако в конце 2014 года в одной из проб, взятых на автомойке в Индустриальном районе, было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Инженер-технолог предприятия предложил директору автомойки под видом отобранной сточной воды представлять в лабораторию пробирки с водопроводной водой, что стало основанием для расчета платы за сброс загрязняющих веществ для предпринимателя в незначительном размере.

За это сотрудники учреждения попросил ежеквартально ему выплачивать по 15 тыс. руб. Общая сумма взятки же составила 135 тыс. руб.

Суд назначил мужчине 3,5 года лишения свободы условно, а также установил испытательный срок на два года. При этом мужчине назначили штраф в размере 270 тыс. руб., а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций. Кроме того, средства в размере 120 тыс. руб., полученные в качестве взятки, обратили в доход государства.