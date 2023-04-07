На Кубани выявлены зоопарки и океанариум без лицензий на содержание животных

Специалисты южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Краснодарском крае четыре организации, содержащие животных без специальной лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Россельхознадзора были выявлены три зоопарка (один в Сочи и два - в Анапе) и один океанариум (в Анапе), где собственники не имели разрешений на осуществление культурно-зрелищной деятельности с использованием животных.

До владельцев доведена информация о необходимости получения лицензии в соответствии с законодательными требованиями.

«Сведения об осуществлении ими деятельности без специального разрешения переданы в прокуратуру Краснодарского края»,— также отметили в ведомстве.

Лицам и организациям, содержащих животных без лицензии в зоопарках, зверинцах, океанариумах и цирках, грозит административный штраф в размере от 2,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Анастасия Назарова