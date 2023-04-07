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Жителю Набережных Челнов дали 11 лет колонии за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд Самары дал жителю Набережных Челнов 11 лет колонии за финансирование терроризма и пособничества террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.

По данным суда, мужчина предоставил доступ к банковской карте одному из участников террористической организации «ИГИЛ» (запрещена на территории РФ), который находился в Сирии, сделав тому три перевода. Также он в соцсетях разместил материалы в поддержку террористических организаций.

"Ъ-Казань"

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