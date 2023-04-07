Инвестпроект по рекультивации Сибайского карьера за 1,6 млрд рублей признан масштабным

Инвестиционный проект ООО «Гео генезис» по рекультивации земель Сибайского карьера стоимостью 1,6 млрд руб. признан масштабным. Решение озвучено на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии, сообщила пресс-служба Корпорации развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Инвестор намерен провести рекультивацию Сибайского хвостохранилища, восстановить плодородие и биологическую продуктивность нарушенных земель. Предполагается провести апробацию наиболее доступной технологии переработки техногенного минерального сырья.

Планируется построить комплекс по извлечению полезных компонентов из отходов, производству и транспортировке продукта для рекультивации карьеров. Это позволит снизить загрязнение окружающей среды без выделения значительных площадей под складирование отходов горно-обогатительного производства, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект «Гео генезис» был представлен в правительстве Башкирии в марте 2022 года.

В ноябре 2018 года в Сибае началось тление руды в шахтах, расположенных по бортам местного карьера Учалинского ГОК, из-за чего в воздухе фиксировалось значительное превышение диоксида серы. Карьер было решено затопить, перекачка воды в него продолжалась около года.

В августе прошлого года проект был включен в перечень приоритетных. Тогда его стоимость оценивалась в 1,3 млрд руб.

ООО «Гео генезис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Сибае в июне 2021 года. Единственный владелец предприятия — Антон Зубков. В 2021 году чистая прибыль «Гео генезиса» составила 43 тыс. руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте