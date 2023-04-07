Объем транзакций по банковским картам в Курганской области вырос на 15%

В 2022 году жители Курганской области совершили по банковским картам 305 млн транзакций на общую сумму 463 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 10% по количеству, и на 15% — по объему. Об этом сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Большая часть транзакций (80%) была связана с оплатой товаров и услуг. Средний чек по таким операциям за год не изменился и составил 645 руб. Количество банковских карт в регионе за год выросло на 19%, до 1,6 млн единиц.

«Росту безналичных платежей способствует развитие инфраструктуры по обслуживанию банковских карт. На начало 2023 года в регионе работали 19 тыс. банкоматов и платежных терминалов. Это на 4% больше, чем годом ранее», — отметил заместитель управляющего Курганским отделением Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.