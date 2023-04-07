Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем транзакций по банковским картам в Курганской области вырос на 15%

В 2022 году жители Курганской области совершили по банковским картам 305 млн транзакций на общую сумму 463 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 10% по количеству, и на 15% — по объему. Об этом сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Большая часть транзакций (80%) была связана с оплатой товаров и услуг. Средний чек по таким операциям за год не изменился и составил 645 руб. Количество банковских карт в регионе за год выросло на 19%, до 1,6 млн единиц.

«Росту безналичных платежей способствует развитие инфраструктуры по обслуживанию банковских карт. На начало 2023 года в регионе работали 19 тыс. банкоматов и платежных терминалов. Это на 4% больше, чем годом ранее», — отметил заместитель управляющего Курганским отделением Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...