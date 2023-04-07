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Коммерсантъ FM
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Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь—март 2023 года

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По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе—марте 2023 года составили 5,677 трлн руб., что на 20,8% ниже поступлений в первом квартале 2022 года. Министерство связывает это в первую очередь с сокращением нефтегазовых доходов, которые упали на 45% на фоне снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта газа. Ненефтегазовые доходы сократились на 3,5%. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых налогов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, говорится в пресс-релизе. Расходы по итогам первого квартала выросли на 34%, до 8,077 трлн руб.

Дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала 2023 года составил 2,4 трлн руб. — более 80% от плана на весь текущий год (2,925 трлн руб.).

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