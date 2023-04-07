Возбуждено уголовное дело по факту кражи из особняка перевозчика Виктора Искалина

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) из коттеджа предпринимателя в сфере пассажирских перевозок Виктора Искалина, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Telegram-канала Mash Batash, трое неизвестных проникли в особняк предпринимателя в селе Балтика (Иглинский район), вскрыли сейф и украли 10 млн руб., €70 тыс. евро, $214 тыс., а также украшения ориентировочно на 10 млн руб.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что кража произошла 5 апреля, в настоящее время ведется поиск преступников.

Виктор Искалин от комментариев отказался.

Автобусы Виктора Искалина выполняли пассажирские перевозки по маршрутам №272 «Уфимский ДОК-Телецентр» и №298 «Уфимский ДОК-Семейный торговый центр «Мега-Уфа». В 2022 году арбитражный суд Башкирии по иску Управления транспорта и связи мэрии Уфы аннулировал выданные свидетельства на перевозку пассажиров. Апелляция это решение поддержала.

Влада Шипилова

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