Квартиру Максима Горького в центре Петербурга выставили на торги за 75 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги квартиру писателя Максима Горького на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, начальная цена лота – 75 млн рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома в пятницу, 7 апреля.

Общая площадь квартиры — 211 кв. м. В жилище шесть комнат, включая зал с камином, три спальни, три санузла и два отдельных входа. У покупателя есть возможность выкупить мансарду и увеличить площадь до 323 кв. м.

Аукцион по квартире состоится 15 апреля.

Максим Горький проживал в квартире в доме в стиле «северный модерн» с 1914 по 1917 годы. Его жилье посещали Владимир Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин и ряд крупных писателей.

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