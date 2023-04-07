Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Грабеж — это очень жестокая ирония для Джеймса Пенфолда»

Дмитрий Буткевич — о краже из дома художника

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чего лишился представитель трафаретного поп-арта в результате ограбления.

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Британский художник, работающий с трафаретами, которого принято называть Пенни, хотя на самом деле он Джеймс Пенфолд, вернулся, представьте себе, домой, в Ист-Лондон из однодневной поездки с семьей и внезапно обнаружил пропажу собственного MacBook Pro, внешнего жесткого диска Samsung, наличных денег, драгоценностей и других ценностей. Ну, деньги и драгоценности, — это полбеды. Беда в жестком диске: там Пенни хранил сотни уже созданных им и будущих шедевров цифрового искусства. Как он сообщил подписчикам: «Моя работа не была должным образом сохранена в облаке, и я потерял так много работ, что едва осмеливаюсь представить».

Теперь Пенфолд предлагает вознаграждение в размере 1 млн фунтов стерлингов за информацию, которая приведет к возвращению ноутбука и жесткого диска.

Среди сотен работ, которые Пенфолд потерял, будущий портрет «Бэтмен»; художник создавал его из сотен изображений летучих мышей, которые он планировал вручную вырезать по трафарету и наложить на неразрезанный лист долларовых банкнот США. Такой вот замысел… Это был частный заказ, и его нужно будет полностью переделать.

Грабеж — это очень жестокая ирония для Джеймса Пенфолда, который когда-то отказался от карьеры нейрохирурга, чтобы стать художником, ведь его работы часто обыгрывает как раз темы воровства и природы денег. Используя свои руки и скальпель (еще и компьютерные программы), это понятно, Пенни специализируется на создании провокационных, высокодетализированных произведений. Часто использует банкноты в качестве холста.

Например, работа «Ограбление», на которой вор в балаклаве сбегает с купюры в 10 фунтов стерлингов, украв портрет королевы, или его же работа «Money to Burn», на которой статуя Свободы поджигает однодолларовую купюру. В недавней серии «Инфляция» Пенни разрезает банкноты на тысячи квадратов, а затем искажает все изображение.

И еще цитата ограбленного Пенни: «Вероятно, жесткий диск где-то в мусорном ведре или в ломбарде, так как он ничего не стоит ни для кого другого, но он бесценен для меня и моей семьи. Они буквально украли часть меня».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...