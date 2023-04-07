Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чего лишился представитель трафаретного поп-арта в результате ограбления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Британский художник, работающий с трафаретами, которого принято называть Пенни, хотя на самом деле он Джеймс Пенфолд, вернулся, представьте себе, домой, в Ист-Лондон из однодневной поездки с семьей и внезапно обнаружил пропажу собственного MacBook Pro, внешнего жесткого диска Samsung, наличных денег, драгоценностей и других ценностей. Ну, деньги и драгоценности, — это полбеды. Беда в жестком диске: там Пенни хранил сотни уже созданных им и будущих шедевров цифрового искусства. Как он сообщил подписчикам: «Моя работа не была должным образом сохранена в облаке, и я потерял так много работ, что едва осмеливаюсь представить».

Теперь Пенфолд предлагает вознаграждение в размере 1 млн фунтов стерлингов за информацию, которая приведет к возвращению ноутбука и жесткого диска.

Среди сотен работ, которые Пенфолд потерял, будущий портрет «Бэтмен»; художник создавал его из сотен изображений летучих мышей, которые он планировал вручную вырезать по трафарету и наложить на неразрезанный лист долларовых банкнот США. Такой вот замысел… Это был частный заказ, и его нужно будет полностью переделать.

Грабеж — это очень жестокая ирония для Джеймса Пенфолда, который когда-то отказался от карьеры нейрохирурга, чтобы стать художником, ведь его работы часто обыгрывает как раз темы воровства и природы денег. Используя свои руки и скальпель (еще и компьютерные программы), это понятно, Пенни специализируется на создании провокационных, высокодетализированных произведений. Часто использует банкноты в качестве холста.

Например, работа «Ограбление», на которой вор в балаклаве сбегает с купюры в 10 фунтов стерлингов, украв портрет королевы, или его же работа «Money to Burn», на которой статуя Свободы поджигает однодолларовую купюру. В недавней серии «Инфляция» Пенни разрезает банкноты на тысячи квадратов, а затем искажает все изображение.

И еще цитата ограбленного Пенни: «Вероятно, жесткий диск где-то в мусорном ведре или в ломбарде, так как он ничего не стоит ни для кого другого, но он бесценен для меня и моей семьи. Они буквально украли часть меня».