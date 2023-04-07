В Самарской области с начала года зафиксировано 464 пожара из-за неосторожного обращения с огнем

В Самарской области за три месяца 2023 года зафиксировано 464 пожара, которые связаны с неосторожным обращением с огнем. 177 из них вызваны неосторожностью при курении. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, неосторожное обращение с огнем — самая частая причина пожаров в регионе. На втором месте — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По этой причине произошел 381 пожар. Третье место занимают пожары, произошедшие в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей (124 пожара).

С 1 по 20 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В частности, на территории Самарской области запрещается разводить открытый огонь, бросать горящие спички и окурки, а также въезжать в лесную зону на машинах с неисправными системами питания и зажигания.

Сабрина Самедова