Триумф без шедевров

На платформе Amazon Prime вышел сериал «Дейзи Джонс и The Six» о вымышленной «самой популярной группе 1970-х». Игорь Гаврилов выяснял, чего в нем больше — истории рока или мелодрамы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из истории успеха и отношений вымышленной группы Daisy Jones & The Six получился сериал

Фото: Amazon prime Из истории успеха и отношений вымышленной группы Daisy Jones & The Six получился сериал

Фото: Amazon prime

Десятисерийный «Дейзи Джонс и The Six» снят по мотивам одноименной книги Тейлор Дженкинс Рид, обожающей жанр historical fiction. В ее послужном списке есть принятая критиками на ура история вымышленной голливудской звезды «Семь мужей Эвелин Хьюго» и бестселлер «Восход Малибу», рассказывающий о детях никогда не существовавшего эстрадного певца. У Тейлор Дженкинс Рид в центре повествования часто оказываются сильные женщины, отсюда интерес к ее творчеству продюсерской компании актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, сделавшей «Большую маленькую ложь», «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу». Главная героиня книги «Дейзи Джонс и The Six» — певица Дейзи Джонс, а книга в целом — биография выдуманной группы, которую легче всего соотнести с Fleetwood Mac. Дейзи Джонс идеально вписывается в ряд героинь фильмов Hello Sunshine — женщин, самостоятельно решающих свои проблемы. Впрочем, самостоятельно их же и создающих.

Отношения Дейзи Джонс с лидером The Six Биллом Данном — главный нерв сериала. Вопрос о том, как эротическое напряжение в сценическом альянсе конвертируется в творческие победы и может ли быть плодотворным артистический союз без сопутствующей любовной линии, интересует поклонников всех великих групп с музыкантами обоего пола на первом плане, от ABBA и The Eurythmics до The White Stripes и The Kills.

Для Fleetwood Mac этот источник вдохновения был актуален лишь на коротком промежутке их истории — в середине 1970-х, когда движущими силами группы были пары: бас-гитарист Джон и клавишница Кристина Макви, гитарист Линдси Бакингем и певица Стиви Никс, основатель группы Мик Флитвуд и его жена и муза Дженни. Ни автора литературного первоисточника, ни создателей сериала не интересовала жизнь Fleetwood Mac в 1960-е с Питером Грином в роли гитариста, хотя для истории рока она едва ли не более важна, чем коммерчески успешные 1970-е. Так что не стоит искать в «Дейзи Джонс и The Six» прямые аналогии с Fleetwood Mac. Для Тейлор Дженкинс Рид, как и для создателей сериала, важен лишь период формирования этих пар и их распада, а это всего два или три года. И на первом плане — мелодраматическая интрига, а не механизмы музыкальной индустрии.

Здесь, конечно, напрашиваются сравнения с так и не получившим продолжения единственным сезоном сериала Мартина Скорсезе и Мика Джаггера «Винил». Он был сделан людьми плоть от плоти индустрии развлечений, всевозможные внутренние коллизии в жизни выдуманного рекорд-лейбла были подкреплены участием реальных героев рока. Авторитета создателей «Винила» хватило на то, чтобы в истории участвовали музыканты Led Zeppelin и The New York Dolls, Элис Купер, Дэвид Боуи, Боб Марли и Джон Леннон. В «Дейзи Джонс и The Six» нет реальных людей. Между тем по сюжету группа Daisy Jones & The Six занимает со своими песнями ведущие места в чартах. И здесь не спрятаться за выдуманными именами.

Этой весной в продаже появился альбом группы Daisy Jones & The Six «Aurora». Релиз был частью промокампании сериала. Его записали исполнители ролей участников Daisy Jones & The Six — Райли Кео и Сэм Клафлин. Автором песен был Блейк Миллз, работавший с Alabama Shakes, Фиби Бриджерс, Скай Ферейрой и Фионой Эппл. Вместе с ним песни для никогда не существовавшего альбома с мировыми шлягерами создавали актуальные музыканты — кроме той же Фиби Бриджерс это Маркус Мамфорд, Али Тампоси, Мэтт Суини, Элизабет Берг и другие. Во время подготовительного периода был организован настоящий «бэндкэмп», то есть «творческий лагерь», в рамках которого актеры учились играть и сочинять вместе, чтобы почувствовать себя группой. В многочисленных концертных фрагментах все музыканты берут верные аккорды, правильно держат микрофоны и понимают, зачем нужен каждый проводок на сцене. Для байопиков это редкость.

Здесь стоит отдельно отметить, что исполнительница роли Дейзи Джонс Райли Кео происходит из музыкальной семьи, да еще какой. Ее мама — Лиза Мари Пресли, недавно почившая дочь «короля рок-н-ролла», которая с 1994 по 1996 год была замужем за «королем попа» Майклом Джексоном. Несмотря на весь перенасыщенный музыкальный бульон, в котором с детства барахталась Райли Кео, петь она не умела. Она успела сняться в «Безумном Максе» 2015 года, сыграть у Ларса фон Триера в «Доме, который построил Джек» и в сериале «Девушка по вызову», который продюсировал Стивен Содерберг, но петь пришлось учиться специально для «Дейзи Джонс и The Six».

Если драматургическая задача в сериале была задумана и решена тривиально и в основном не слишком динамично, то музыкальная была настоящим вызовом. Можно представить себе, с каким азартом взялись создатели фильма, актеры и музыканты за дело: нужно было придумать музыку, которая «побила в чартах» Элтона Джона, Bee Gees, Рода Стюарта и Eagles. Конечно, ни одна песня с «Aurora» не стоит и ноты «Hotel California», которая царила в США как раз в то время, когда экранные The Six брали один город за другим в ходе своего «триумфального турне». Еще грустнее станет, если сразу после любого из номеров The Six посмотреть на исполнение Fleetwood Mac песни «Rhiannon» со Стиви Никс на первом плане. Вот где магия и настоящая страсть.

Впрочем, если обратиться к таблицам популярности Billboard за 1977 год, то выяснится, что даже на первом месте бывали не обязательно шедевры, и многие из исполнителей, покоривших вершины, сейчас прочно забыты, а их песни не вызывают «тех» эмоций. Треки с альбома «Aurora» точно не хуже.