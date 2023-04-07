Мотосезон откроют 8 апреля в Краснодаре

В Краснодаре проведут мотопробег «Внимание, мотоциклист!» 8 апреля. Этим мероприятием планируют открыть мотосезон на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

Организаторы пробега - Краснодарская региональная общественная организация «Мотоциклисты Юга» и клуб Blacksmith MC. Как уточняют организаторы, мотопробег призван привлечь внимание водителей и пешеходов к появлению мотоциклистов на дорогах, повысить ответственное отношение мотоциклистов к собственной безопасности.

Общий сбор начнется на стоянке гипермаркета «О'кей» на улице Мачуги, 2 в 12:00. Сам пробег стартует в 13:00. Мотоциклисты проедут по улицам Трамвайной, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Северной, 2-й Линии, Красных Партизан до улицы Западный Обход, 65.

Олег Исаев

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