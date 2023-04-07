Выпускники из трех новых регионов смогут сдать ЕГЭ в Крыму

Одиннадцатиклассники из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик смогут сдать ЕГЭ на территории других российских субъектов, в том числе в Крыму и Ростовской области. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Школьники из Херсонской области сдавать ЕГЭ в этом году не захотели. «На 1 февраля выпускники из Херсонской области не заявились»,— сообщал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в конце февраля.

В этом году сдавать ЕГЭ по желанию могут не только школьники новых регионов РФ, но граничащих с Украиной районов Курской и Белгородской областей.

Опубликованный проект также утверждает расписание проведения ЕГЭ.

Татьяна Ручкина

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