Осуждены сообщники мошенника который общался с жительницей Кубани под видом британского музыканта Тома Оделла

В Краснодарском крае осуждены двое сообщников мошенника, который под видом британского музыканта Тома Оделла познакомился с жительницей Лабинска и похитил у женщины 700 тыс. руб. Сообщниками неустановленного злоумышленника оказались гражданин Украины Евгений Чупин и гражданин Нигерии Георге Дестини Монди, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Судом установлено, что некоторое время назад жительница Лабинска познакомилась в интернете с мужчиной, который представился Томом Оделлом, музыкантом из Великобритании. Мужчина пожаловался своей знакомой на финансовые проблемы, в том числе на блокировку банковского счета. При этом злоумышленник предложил женщине жить вместе, для чего он якобы намеревался приобрести в России жилье. Жительница Лабинска перевела лже-музыканту в общей сложности 700 тыс. руб., часть из этой суммы пришла на счета Евгения Чупина, а тот перевел средства Георге Дестини Монди. Кто на самом деле общался с жертвой злоумышленников, следствие выяснить не смогло.

В ходе суда подсудимые признали вину и раскаялись. Евгению Чупину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 2 месяца, Георге Дестини Монди – на 1 год и 3 месяца, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.