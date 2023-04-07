Председатель госсовета Удмуртии призвал депутатов выйти на субботники

Депутатов госсовета Удмуртии, городских дум и районных советов призвали взять на себя решение организационных вопросов по проведению субботников к весенним праздникам. С соответствующим заявлением выступил председатель республиканского парламента Владимир Невоструев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Вы должны быть инициаторами и вдохновителями субботников. Уверен, что люди поддержат и с удовольствием примут участие, вовлекут своих родственников, друзей и соседей. Весенние субботники всегда были доброй традицией, объединяющей представителей всех поколений», — отметил господин Невоструев.

В частности, председатель госсовета региона призывает привести в порядок дворы, парки и скверы, а также отремонтировать заборы и палисадники. Особенно внимание и помощь призывают оказать ветеранам войны и труженикам тыла, а также семьям участников СВО.

Депутаты и сотрудники аппарата госсовета региона планируют выйти на общий субботник по благоустройству территории, прилегающей к зданию республиканского парламента, 13 апреля.