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В столкновении двух автобусов под Ярославлем пострадали женщина и ребенок

Под Ярославлем на дороге от областной больницы к поселку Красный бор столкнулись автобус «ПАЗ» и микроавтобус, пострадали два человека. Об аварии рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Владимир Русанов

Место происшествия

Фото: Владимир Русанов

По данным полиции ДТП произошло около 12.10 дня 7 апреля.

«По предварительной информации в результате ДТП в медучреждение доставлены - женщина и 12-летний мальчик. На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Появилось и видео с места аварии. Один из участников ДТП - микроавтобус, выполнявший рейс по 132 пригородному маршруту.

Андрей Иванов

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