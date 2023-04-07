В Уфе сотрудники службы безопасности супермаркета обвиняются в похищении людей и вымогательстве

Следственный отдел по Кировскому району Уфы предъявил обвинение пятерым местным жителям в возрасте от 32 лет до 41 года за похищение человека и вымогательство (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 163 УК РФ). Они были задержаны сотрудниками регионального управления СКР и управления ФСБ по Башкирии. Имена обвиняемых и место их работы не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба СКР по Башкирии, некоторые из фигурантов уголовного дела работали сотрудниками службы безопасности или контролерами сети супермаркетов. Вместе со знакомыми они объединились в преступную группу для вымогательства денег с лиц, которые, по их мнению, были причастны к кражам в магазинах.

В феврале двое из пяти обвиняемых похитили бывшую сотрудницу супермаркета и ее знакомого и, используя наручники и применяя насилие, вымогали у нее 60 тыс. руб. за якобы совершенную кражу в магазине. После отказа девушки, ее вместо со знакомым возили по городу, угрожая убийством и уголовной ответственностью. Преступники также похитили у них паспорта, телефоны, часы и наушники.

Еще один человек был похищен четырьмя фигурантами уголовного дела из одного из супермаркетов. Мужчины представились сотрудниками службы безопасности, увели молодого человека в служебное помещение, где избивали руками, ногами и деревянной палкой, добиваясь от него признания в совершении кражи. Позже они поместили его в автомобиль и отвезли к другому супермаркету, где, угрожая убийством, требовали сообщить пароль от его мобильного телефона, после чего отпустили.

Двое обвиняемых признали вину частично, остальные свою причастность к совершенным преступлениям отрицают. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Карина Мамаева

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