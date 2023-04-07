Комитет по охране ОКН не включил старинный дом в центре Ростова в число выявленных памятников

Доходный дом А.П. Смовдоренко на Ворошиловском, 55 (литеры А, Б и Б1) в Ростове-на-Дону не вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия. Данное решение зафиксировано приказом комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, сообщает RO.TODAY.

Здание не получило охранного статуса как памятник архитектуры, но комиссия комитета рекомендовала рассмотреть дом как ценный элемент историко-градостроительной среды. Сообщается, что трехэтажное здание было в 1882 году. Долгое время дом был жилым.

В 2020 году объект был признан аварийным и подлежащим сносу. Степень износа оценили в 75%. Один из владельцев помещений — Марина Малыгина — попыталась оспорить решение о сносе в суде. В результате споров, компания «Новая экспертиза» заново исследует дом, чтобы дать заключение о его состоянии. Следующее судебное заседание пройдет 11 апреля.

140-летний особняк находится рядом со знаменитыми банями братьев Дутиковых, признанными объектом культурного наследия. Снос доходного дома может негативно повлиять на состояние соседнего памятника архитектуры.

Анастасия Назарова