На завершение недостроя в Уфе направят до 100 млн рублей

Фонд жилищного строительства Башкирии на аукционе 25 апреля выберет подрядчика проектирования и строительства недостроенного дома литер №6 из группы жилых домов на пересечении улиц Айской и Бакалинской (ЖК «Иремель»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 100 млн руб., он будет оплачен за счет фонда и инвестиционных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Завершить работы необходимо в декабре текущего года. Подрядчик должен, в том числе, обследовать объект, разработать проектную документацию, достроить третий и четвертый этажи, кровлю, обустроить фасад, провести водопровод и канализацию, благоустроить территорию.

ГУП ФЖС до середины 2010-х годов являлся одним из крупных заказчиков-застройщиков жилищного строительства в Башкирии, но в последние годы его деятельность убыточна. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году при выручке 267,5 млн руб. убыток предприятия составил 395,6 млн руб.

Майя Иванова

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