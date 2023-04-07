Экс-футболист сборной РФ Александр Кержаков объяснил отъезд из России страхом

Бывший футболист ФК «Зенит» и сборной России, тренер Александр Кержаков рассказал об обстоятельствах своего отъезда из России осенью 2022 года. По словам спортсмена, причиной такого решения стал страх за себя и близких.

«Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — сказал он в интервью журналисту Нобелю Арустамяну (цитата по «РБК Спорт»).

Он отметил, что «не мог поверить» в происходящее в России. «Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов»,— добавил господин Кержаков.

Александр Кержаков выступал в «Зените» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2014 годы, за российскую сборную играл с 2002 года. В составе испанской «Севильи» стал победителем Кубка УЕФА в 2007 году. Признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола, «Зенита» и сборной РФ. Заслуженный мастер спорта (2007).

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