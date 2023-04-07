В Татарстане с начала года зарегистрировали 113 укусов клещей

С 6 апреля в Татарстане начался клещевой сезон. На сегодняшний день зарегистрированы 113 укусов. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«В этом году первый укус клещами мы зарегистрировали 25 марта, а в прошлом году первый укус был 10 апреля. То есть с учетом погодных условий немножко раньше клещи проснулись и начали свою активную деятельность»,— отметила госпожа Авдонина.

15 случаев укусов клещей выявили в Казани, 18 — в Набережных Челнах, 17 — в Нижнекамске. Остальные случаи зарегистрированы в других районах Татарстана, они являются единичными.

"Ъ-Казань"