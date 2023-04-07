Прокуратура не смогла оспорить решение суда о бездействии регионального правительства в сфере дорожной деятельности

Апелляционный суд отказал прокуратуре Пермского края в требовании признать незаконным бездействие регионального правительства по утверждению документации, регламентирующей финансирование дорожных ремонтов. Об этом сообщают в пресс-службе арбитражного суда Пермского края.

В прокуратуре считают, что правительство Прикамья должно было утвердить до января 2022 года правовой акт, регламентирующий порядок финансирования на проектирование, строительство, капремонт и ремонт дорог, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации».

Как указано в материалах дела, в качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела привлекли краевые минтранс и минфин, ООО «Феникс-Групп», МКУ «Управление капитального строительства», администрацию и прокурора Краснокамска. По мнению истца, региональное правительство должно было до января 2022 года утвердить порядок предоставления в 2022–2024 годах межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» бюджетам муниципалитетов Прикамья. Между тем соответствующий правовой акт власти приняли только в марте 2022 года. Арбитражный суд в феврале этого года отказал прокуратуре в ее требованиях, и ведомство подало апелляционную жалобу. 4 апреля апелляционная инстанция поддержала решение арбитражного суда.