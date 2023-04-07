Информационные щиты на ремонтируемых дорогах начали устанавливать в Удмуртии

В Удмуртии начались работы по установке информационных щитов на объектах дорожного ремонта, запланированного в рамках нацпроект «Безопасные качественные дороги». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на щитах указаны данные заказчика и подрядчика, о видах проводимого ремонта, наименовании и протяженности объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал начальник управления развития и строительства автомобильных дорог миндортранса Удмуртии Екатерина Чарыкова, сразу после их установки ремонт на объектах не начнется, поскольку сначала необходимо провести подготовку объектов, в том числе геодезические работы.

«На сегодняшний день они появились на ряде региональных дорог — это "Бураново — Киясово", "Ижевск — Ува» и "Игра — Селты — Сюмси — граница Кировской области ". Также информационные баннеры установили в Сарапульском, Шарканском, Камбарском районах, а также в Сарапуле, Воткинске и Можге. В ближайшие дни щиты появятся и в Ижевске»,— рассказала госпожа Чарыкова.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 80 объектов, протяженностью которых составила более 118 км.