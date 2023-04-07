В Екатеринбурге накренилась труба Гурзуфской котельной, угрозы падения нет

На Гурзуфской котельной в Екатеринбурге накренилась труба. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе энергокомпании «Т Плюс», на месте работает комиссия по установлению причин крена, начаты работы по выравниванию трубы. Угрозы падения трубы нет.

Сейчас котельная работает в штатном режиме, теплоснабжение потребителей обеспечивается полностью. Ведется подготовка к последующему демонтажу: сбор оборудования и профильных специалистов. Труба будет приведена в вертикальное положение до конца дня.

Котельная расположена на улице Гурзуфская, 40а. Отпуск тепла от Гурзуфской котельной осуществляется круглогодично. Напомним, ранее очевидцы приняли за взрыв ввод резервного котла «Т Плюс» в Екатеринбурге.

Диана Сунагатуллина

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