Воронежские таможенники пресекли нелегальный ввоз оборудования из Болгарии

Сотрудники Воронежской таможни выявили нелегальную схему ввоза оборудования из Болгарии с неуплатой таможенных платежей на 66 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центральной оперативной и Воронежской таможен установили воронежскую компанию, которая ввозила газобаллонное оборудование, фитинги и другие изделия турецкого производства с указанием заниженной стоимости товаров. Неназванная фирма-импортер не доплатила в федеральный бюджет более 66 млн руб. таможенных пошлин и налогов, заявили в ведомстве.

В отношении представителей компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц). Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Сергей Толмачев

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