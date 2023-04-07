Глава СКР поручил возбудить дело по факту смерти врача в Южноуральске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту смерти врача больницы в Южноуральске на рабочем месте. Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом сообщают в информационном центре СК России.

По данным ведомства, врач больницы в Южноуральске погибла в сентябре прошлого года. Она упала на рабочем месте и сильно ударилась головой, получив серьезную травму. Ее коллеги с целью сокрытия несчастного случая вместо госпитализации отвезли ее домой, где она вскоре скончалась. По итогам процессуальной проверки региональное управление СКР отказало в возбуждении уголовного дела по этому факту. Обращение о несогласии с результатами проверки поступило в информационный центр СК России.