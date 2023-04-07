Глава Кизела вывел людей из горящего дома

Глава Кизела Андрей Родыгин помог эвакуироваться жителям дома, в подъезде которого произошел пожар. «Судя по всему, дым от пожара начал проникать в квартиры. Еще до приезда спасателей глава Кизела разбудил соседей и помог им выбраться на свежий воздух»,— сообщается в паблике «Мой город Кизел».

По данным МЧС, сообщение о задымлении в подъезде дома на ул. Макаренко поступило сегодня в 0 часов 20 минут. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в результате пожара огнем уничтожены два велосипеда и две автомобильные покрышки. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Благодаря слаженным действиям личного состава пожарной части из дома было эвакуировано два человека — с помощью спасательных устройств жители были выведены по лестничному маршу.

«Мне кажется, каждый бы так поступил. Просто было задымление в подъезде, там подожгли коляски, и квартира у соседей наполнилась дымом. Они вышли на балкон, я через свой балкон и через свою квартиру вывел их на улицу», — рассказал мэр порталу Ura.ru.