Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новая волейбольная арена в Ярославле наполовину готова

Новая волейбольная арена в Ярославле построена на 50%. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Строительство волейбольного центра в Ярославле

Строительство волейбольного центра в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительство волейбольного центра в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Универсальный спортивный комплекс возводится на улице Марголина в Ярославле. Его основной частью является волейбольная арена на пять тысяч мест. По данным областных властей за два последних месяца объект с 30% готовности дошел до 50%. Генеральный подрядчиком на стройке основной арены выступает ООО «Ю-Строй Ру», объект планируют сдать в первом квартале 2024 года.

Параллельно тренировочный комплекс, центр пляжного волейбола и другие вспомогательные здания строятся по отдельному государственному контракту. Подрядчиком выступает АО «ГК «ЕКС». Стоимость государственного контракта составляет 2,4 млрд руб. Срок исполнения контракта с «ЕКС» — 15 декабря 2023 года.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...