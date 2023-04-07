Новая волейбольная арена в Ярославле наполовину готова

Новая волейбольная арена в Ярославле построена на 50%. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство волейбольного центра в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Строительство волейбольного центра в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Универсальный спортивный комплекс возводится на улице Марголина в Ярославле. Его основной частью является волейбольная арена на пять тысяч мест. По данным областных властей за два последних месяца объект с 30% готовности дошел до 50%. Генеральный подрядчиком на стройке основной арены выступает ООО «Ю-Строй Ру», объект планируют сдать в первом квартале 2024 года.

Параллельно тренировочный комплекс, центр пляжного волейбола и другие вспомогательные здания строятся по отдельному государственному контракту. Подрядчиком выступает АО «ГК «ЕКС». Стоимость государственного контракта составляет 2,4 млрд руб. Срок исполнения контракта с «ЕКС» — 15 декабря 2023 года.

Андрей Иванов