Богородской администрации отказали в приостановке кожевенного завода «Патриот»

Нижегородский арбитражный суд в полном объеме отказал администрации Богородского района и муниципальному водоканалу (МУП УВКХ), которые пытались приостановить сброс стоков кожевенного завода «Патриот» в городскую канализацию. Фактически исковые требования истцов касались приостановки производства по экологическим мотивам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представители ООО «Патриот» доказывали, что в анализах взятых проб не превышены предельные концентрации вредных веществ, и их производство не вредит очистным сооружениям и реке Рязанке, в которую отводятся городские стоки после очистных,

Мотивировка суда пока не опубликована. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ранее от экологических исков муниципалитета о прекращении деятельности отбились еще два предприятия по выделке кож – «Караван-СК» и Акционерное общество имени Юргенса.

Кстати, в марте Богородский суд решил, что экологический вред реке Рязанка в 2019-2021 годах нанес сам водоканал. С МУП УВКХ было решено взыскать свыше 470 млн руб. ущерба по иску природоохранного прокурора, поддержанного областным министерством экологии. Это решение не вступило в силу и обжаловано богородским водоканалом.

Иван Сергеев