Пару из Чайковского подозревают в краже шубы и бытовой техники в Ижевске

В столице Удмуртии в кражах из магазинов подозревают 41-летнего жителя Чайковского и его 33-летняя сожительница, сообщает пресс-служба МВД по республике. Ранее пару уже судили за совершение преступлений.

Так, по данным следствия, в одном из магазинов женщина похитила шубу, причинив ущерб на сумму почти 80 тыс. руб. Ее сожитель в нескольких супермаркетах похитил бытовую технику на 10 тыс. руб. Украденное они перепродавали, а полученные деньги тратили на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.