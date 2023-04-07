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Мининский университет получит 12 млн рублей на научно-популярный фестиваль

Нижегородский педагогический университет имени Минина выиграл конкурс грантов Минобрнауки. Вуз получит 12 млн руб. на организацию научно-популярного фестиваля «Научный форсайт».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет в сентябре 2023 года, Мининский университет станет одной из десяти площадок мероприятия. События будут проводить очно и в онлайн. «Фестиваль ориентирован на широкую аудиторию и направлен на продвижение достижений отечественной науки и российских ученых. Основной фокус — физика, химия, информатика и экология»,– рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Всего на конкурс проектов популяризации науки Минобрануки была подана 101 заявка, одобрение получили 13. Общая сумма грантовой поддержки составила 394 млн руб.

Анастасия Еремина

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