Движение автомобилей в центре Краснодара перекроют 13–16 апреля

Из-за проведения Всероссийского форума участников Постов №1 временно ограничат движение транспорта в центре Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Всероссийский патриотический форум «Пост №1» пройдет с 13 по 16 апреля.

13 апреля с 22:00 часов и до конца мероприятия освободят от автотранспорта участок улицы Аэродромной (от улицы Северной до улицы Рылеева).

14 апреля с 22:00 часов и до окончания мероприятия от машин освободят улицу Гоголя (от улицы Красноармейской до улицы Красной и от улицы Красной до улицы Рашпилевской). 15 апреля с 6:00 часов и до окончания форума ограничат движение транспорта по улице Гоголя (от улицы Красноармейской до улицы Красной, а также на участке от улицы Красной до улицы Рашпилевской).

Открытие слета и праздник состоятся 14 апреля в 11:00 у мемориала «Вечный огонь» на улице Северной.

Олег Исаев

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