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Следователи в Энгельсе завели дело о взятке на сотрудницу районной администрации

Сотрудники следственного отдела по Энгельсу Саратовской области завели уголовное дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) на сотрудницу одного из управлений городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, подозреваемая в период с апреля 2020 года по июль 2022го получила от своей подчиненной, директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, за общее покровительство и попустительство по службе денежные средства в размере 60 тыс. руб.» — говорится в релизе.

Противоправную деятельность зафиксировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции энгельсской полиции.

Следователи допрашивают подозреваемую и собирают доказательства по делу.

Дарья Васенина

Дарья Васенина

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