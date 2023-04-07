В Сочи полицейский оштрафован за разглашение персональных данных

Центральный районный суд Сочи признал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Сергея Авджияна виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему наказании в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб. Приговор опубликован на сайте суда.

Суд установил, что к полицейскому обратился его знакомый с просьбой найти в базе данных МВД информацию о трех гражданах. В частности, знакомый просил сведения о местах регистрации и о номерах паспортов, обещая за это денежное вознаграждение. Сергею Авджияну было известно, что все лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны соблюдать конфиденциальность и не распространять полученную информацию. Однако сотрудник МВД согласился с предложением и передал обнаруженные в базе МВД сведения, за что получил от своего знакомого 10 тыс. руб.

В ходе следствия и суда Сергей Авджиян признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд признал, что полицейский совершил злоупотребление полномочиями, то есть использовал вопреки интересам службы свои полномочия в виде доступа к персональным данным.

Анна Перова, Краснодар