Бывший педагог Сылвенской школы заплатит 3 тыс. рублей за оскорбление ученика

Мировой судья Пермского судебного района признал бывшего педагога Сылвенской средней школы им. В. Каменского Светлану Федурину виновной в оскорблении ученика и оштрафовал ее на 3 тыс. руб. Об этом сообщает портал 59.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

В конце февраля 2023 года один из телеграм-каналов опубликовал видео, на котором педагог в беседе с учащимся 8-го класса обвиняет его в отсутствии патриотизма и называет «предателем и ублюдком» за то, что он опоздал на выступление, посвященное Дню защитника Отечества. Педагог также заявила школьнику, что он больше не будет учиться в ее классе и вынужден будет перейти в другое учебное заведение или другой класс.

В начале марта в министерстве образования и науки Пермского края «Ъ-Прикамье» сообщили, что госпожа Федурина была отстранена от работы, а затем она приняла решение об увольнении по собственному желанию.