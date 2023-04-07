После украинского обстрела нарушено электроснабжение белгородского села Ржавец

Под обстрел украинских силовиков попало село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в селе нарушено электроснабжение. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ржавец находится в 15 километрах от границы с Украиной.

Какие еще населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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