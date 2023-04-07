Экс-мэр Старого Оскола попал еще под два уголовных дела о взятках

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области на основании материалов местного УФСБ возбудило против экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко еще два уголовных дела об особо крупных взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ранее его задержали и заключили под стражу по обвинению в получении трех взяток в 15 млн руб.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, новые обвинения связаны с получением господином Сергиенко от руководителя одной из коммерческих структур взяток на сумму более 9 млн руб. за выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нескольких социальных объектов в Старом Осколе. Судя по информации СКР, речь идет как минимум о двух школах.

Александр Сергиенко возглавлял Старый Оскол в 2018-2021 годах. После перешел на пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород». В качестве исполняющего обязанности его заменил Константин Выродов.

Господин Сергиенко не признает вину. Он просил отпустить его под домашний арест из-за серьезных болезней. По мнению экс-чиновника, его оговорил его приятель.

Сергей Толмачев

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