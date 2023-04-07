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Коммерсантъ FM
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Jumeirah открывают отели на Мальорке и Капри

Отели Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, и Capri Palace анонсируют сезонное открытие. Port Soller Hotel & Spa расположен на вершине утеса на Мальорке между горами Трамунтана, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Средиземным морем. К сезону 2023 года тут реновировали номера и панорамный бар Sunset Lounge. Отель снова будет сотрудничать с известным местным скульптором Лоло Гарнером, который создает работы, отражающие колорит острова. Кроме того, в отеле будет проходить выставка картин голландской художницы Карлы Раадс. В отеле работает Talise spa, где в меню процедур — программы с использованием традиционных местных ингредиентов, таких как цитрусовые, миндаль и олива.

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Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel &amp; Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

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Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Отель Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

Capri Palace Jumeirah находится на острове Капри в районе Анакапри и сочетает современный дизайн и классическую средиземноморскую архитектуру. На стенах и в помещениях отеля — работы Кита Харинга, Джорджо де Кирико и Арнальдо Помодоро, представленных как часть экспозиции частного собрания The White Museum. Также в отеле находится единственный на острове ресторан L`Olivo, отмеченный двумя звездами Michelin. Открылся и крупнейший в Европе Capri Medical Spa.

Предыдущая фотография
Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Следующая фотография
1 / 14

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

Отель Capri Palace Jumeirah

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