Jumeirah открывают отели на Мальорке и Капри

Отели Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, и Capri Palace анонсируют сезонное открытие. Port Soller Hotel & Spa расположен на вершине утеса на Мальорке между горами Трамунтана, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Средиземным морем. К сезону 2023 года тут реновировали номера и панорамный бар Sunset Lounge. Отель снова будет сотрудничать с известным местным скульптором Лоло Гарнером, который создает работы, отражающие колорит острова. Кроме того, в отеле будет проходить выставка картин голландской художницы Карлы Раадс. В отеле работает Talise spa, где в меню процедур — программы с использованием традиционных местных ингредиентов, таких как цитрусовые, миндаль и олива.

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Capri Palace Jumeirah находится на острове Капри в районе Анакапри и сочетает современный дизайн и классическую средиземноморскую архитектуру. На стенах и в помещениях отеля — работы Кита Харинга, Джорджо де Кирико и Арнальдо Помодоро, представленных как часть экспозиции частного собрания The White Museum. Также в отеле находится единственный на острове ресторан L`Olivo, отмеченный двумя звездами Michelin. Открылся и крупнейший в Европе Capri Medical Spa.